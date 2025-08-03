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Dünya

İsyancı Dürziler ateşkesi ihlal etti: Suriye ordusuna saldırdılar

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 13:51 - Güncelleme:
İsyancı Dürziler ateşkesi ihlal etti: Suriye ordusuna saldırdılar
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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, "Şam yönetimiyle varılan ateşkesi ihlal eden yasa dışı silahlı gruplar, iç güvenlik kuvvetlerine ateş açtı. Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti." dedi.

El İhbariyye'nin haberinde, saldırının, hükümetin Süveyda'da güvenliği yeniden tesis etme, hizmetleri canlandırma ve normal yaşamı sağlama yönündeki çabalarıyla eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.

Bu saldırıların, söz konusu grupların Süveyda'yı kaos, istikrarsızlık ve gerilim ortamında tutma niyetini açıkça ortaya koyduğu belirtilen haberde, yaşanan güvenlik ihlallerinin, bölge halkına ulaşmaya çalışan insani yardım konvoylarının çalışmalarını da olumsuz etkilediği ifade edildi.

- SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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