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Dünya

İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere mahkeme tarafından idam cezası verildi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası
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Yerel basındaki habere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmak istemeyen 25 askerle ilgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti, ülkenin doğusundaki silahı isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezasına hükmetti.

BURUNDİ'DE YÜZLERCE ASKERE HAPİS CEZASI

Burundi'de geçen ay, komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti. Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor. Bölgede 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • isyancı

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