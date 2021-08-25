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Dünya

İş yerlerine yardımı kestiler: Ekonomi korunacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şirketlere yaptığı genel yardımları sona erdirme kararı aldığını bildirdi.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:27
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Le Maire, Fransa Girişimciler Toplantısı'nda (REF) yaptığı konuşmada, salgın döneminde yapılan yardımlarla ekonominin korunduğunu söyledi.

Sağlık krizi süresince hükümetin stratejik kararlarını eleştiren çok "ses duyulmadığını" savunan Le Maire, "Çalışanları koruduk, iflas ve sadece ekonomik değil 1930'lardaki gibi siyasi bir krize yol açacak işsizlik dalgasını savuşturduk." ifadesini kullandı.

Le Maire, Fransa ekonomisinin yeniden hız kazandığını ve yüzde 6 büyümesini beklediklerini aktararak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yardımları ilk duyurduğunda kullandığı "bedeli ne olursa olsun" yaklaşımının sona erdiğini belirtti.

Artık "ihtiyaca özel" bir yaklaşıma yöneldiklerine işaret eden Le Maire, kriz, Kovid-19 sağlık kartı uygulaması ve sağlık düzenlemeleri nedeniyle ciro kaybı olan iş yerlerini inceleyeceklerini, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi sürdüreceklerini, 30 Ağustos'ta kültür dünyası, restoranlar, oteller, barlar, turizm dünyası, tur operatörleri temsilcileriyle görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

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