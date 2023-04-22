İtalya 140 vatandaşı için tahliye planını hazırladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SkyTg24 kanalına Sudan'daki İtalyan vatandaşlarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hükümet olarak Sudan'daki gelişmeleri anbean takip ettiklerini dile getiren Tajani, "Sudan'da tahliye edilmeyi bekleyen halen 140 İtalyan vatandaşı var. Vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmek için çalışıyoruz." dedi.



Tajani, tahliyenin zamanlamasının bölgedeki gelişmelerin seyrine bağlı olduğunu ve hassas anlardan geçtiklerini söyledi.

İtalya Hava Kuvvetleri 46. Hava Tugayı'na bağlı uçakların Cibuti'deki toplanma noktasında hazır beklediğini aktaran Tajani, gün içinde ayrıca 19 kişilik turist kafilesinin Mısır'ın Hurgada kentine geçtiği ve bu şekilde Sudan'dan çıkışlarının sağlandığı bilgisini paylaştı.

İtalyan ANSA ajansının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Sudan'da mahsur kalan İtalyanların tahliyesine ilişkin planın hazır olduğu belirtildi.

İtalya Savunma Bakanlığının diğer Batılı ülkelerin yaptığı gibi Cibuti'ye askeri uçaklar gönderdiği ve Afganistan'da 2021'de yapılan tahliye operasyonun benzeri üzerine çalıştığı kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.