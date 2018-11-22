İtalya AB ile bütçe krizinde geri adım atmayacak

İtalyan devlet televizyonu Rai 1'e konuşan hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, AB Komisyonunun, 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye dönük etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle İtalya'ya cezai yaptırım süreci başlatılması kararını değerlendirdi. Salvini, "Geri adım atmıyoruz çünkü ekonomik manevrada koyduğumuz paralar sağlıkla ilgili ve sağlık hakkına dokunulmaz. Para İtalyanların parası ve bu parayı nasıl harcayacağımızı İtalyanlara soracağız." dedi.

Kamu bütçesini kısıtlama yerine devlete ait taşınmazları satma önerilerini yineleyen Salvini, "Olağanüstü güzel ve şu anda boş olan yüzlerce bina var. Bu binalar çürümeye başlamış durumda ve bunları piyasaya sürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Salvini ayrıca "İtalya'nın bugün çıkmasına ya da düşmesine karar veren döviz kurları arasındaki farklılık, dünyanın diğer bir tarafından bilgisayar tuşuna tıklanarak yapılıyor ve bu kontrol edilebilir bir şey değil. İtalya ekonomisi sağlıklı. İtalya Bankalar Birliği Başkanı da İtalya'nın Avrupa'nın en sağlıklı ekonomilerinden biri olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile cumartesi akşamı Brüksel'de akşam yemeğinde bir araya gelecek Başbakan Giuseppe Conte ise diyalog çağrısı yaptı.

"Forum Avrupa" adlı bir organizasyonda gazetecilere konuşan Conte "Sorumluluk sahibiyiz, AB'ye karşı hiçbir başkaldırma yok. Avrupa ile ortak bir hedefimiz var. Kamu borcunu düşürmeye çalışıyoruz." dedi.

Conte, AB Komisyonunun İtalya'ya karşı disiplin süreci başlatılması kararına ilişkin ise "İtalyanların çıkarları için hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

AB kuralları gereği üye ülkelerin bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılarının (GSYİH) yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYİH'lerinin yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. İtalya'nın kamu borcu mevcut durumda GSYİH'sinin yüzde 130'una denk geliyor.