İtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmedi

İtalya halen gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 131'i kadar kamu borcuyla AB'nin en yüksek borç yüküne sahip ülkelerinden. Geçen Haziran'da iktidara gelen popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, seçim vaatlerinden olan emeklilik reformu, işsizlik ödeneği, vergi indirimleri gibi yüksek maliyetli kamu harcamalarını 2019 bütçesine dahil etmişti. 2019 yılı için yüzde 2,4'lük bütçe açığı öngörülen bütçe tasarısı AB ile krize neden olmuştu.

Avrupa Komisyonu 23 Ekim'de aldığı bir kararla, tarihinde ilk kez başvurduğu bir adım atarak İtalya'dan bütçe tasarısını revize etmesini talep etmişti. Komisyon İtalya'ya bütçesini değiştirmesi için 3 hafta süre tanımıştı.

Bu 3 haftalık sürenin dün gece yarısı dolmasına birkaç saat kala İtalya Bakanlar Kurulu toplandı ve AB'ye verilecek yanıtı görüştü. Bu görüşmede, bütçe hedeflerinin değiştirilmemesi kararı alındı.

Kamu malları satışa çıkarılacak

İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria dün gece AB'ye yanıt olarak yazdığı mektupta yüzde 2,4'lük bütçe açığı hedefinin sabit kaldığını, ancak bu seviyenin "aşılamaz bir limit" olarak değerlendirileceğini belirtti. Mektupta, kamu harcamalarının ekonomik yavaşlamaya karşı koymak için gerekli olduğu vurgulandı.

Öte yandan bütçeye yeni eklenen bir maddeyle, borç/GSYH oranını düşürmek için bazı kamu mallarının satılacağı belirtildi.

Hükümetin AB'nin taleplerini geri çevirmesi, bugünkü gazetelerin manşetlerinde "Hükümet AB'ye meydan okuyor" şeklinde ifadelerle yer aldı. Uzmanlar artık topun AB kurumlarına geçtiğini, İtalya'ya karşı yaptırım ve cezaların uygulanmasının söz konusu olabileceğini söylüyor.

İtalya'nın bütçe tasarısında öngörülen yüzde 2,4'lük bütçe açığı Euro bölgesinde limit kabul edilen yüzde 3'lük seviyenin altında olsa da önceki hükümetin vaat ettiği hedefin 3 katına denk gelmesi ve İtalya'nın borç yükünü daha da artırma riski taşıması nedeniyle AB'den tepki çekmişti.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici, "İtalyan hükümetinin bütçe tasarısı, İtalya'nın geçen (2018) Temmuz'da verdiği taahhütlerden net ve kasıtlı bir sapma teşkil ediyor" eleştirisinde bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de "Kuralları yıkmak ilk başta cezbedici gelebilir, özgürlük yanılsamasına yol açabilir. Borcu daha fazla borçla kapamaya çalışmak cazip gelebilir. Ama bir noktada borç yükü aşırı ağırlaşır ve sonunda hiç özgürlüğünüz kalmaz" uyarısında bulunmuştu.

"Fakirlik sona erecek"

İtalyan hükümeti ise kamu harcamalarının ekonomiyi canlandıracağını savunuyor. Koalisyon ortaklarının bütçe tasarısı üzerinde anlaşmasının ardından 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Dİ Maio, işsizlik ödeneği gibi tedbirler sayesinde "Fakirliğin sona ereceğini" öne sürmüştü.

Koalisyonun diğer ortağı Lig'in lideri Matteo Salvini de AB'nin bütçe revizyonu talebinin görüşüldüğü dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada "AB'nin hoşuna giderse memnun oluruz ama AB beğenmese de biz yolumuza devam ederiz" dedi.

(BBC Türkçe)