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Dünya

AstraZeneca aşısına İtalya'dan da veto

İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

15 Mart 2021 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:12
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İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

11 ülke kullanımı askıya aldı

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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