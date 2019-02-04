İtalya, Avrupa Birliği'nin Guadio'yu tanımasını bloke etti

Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela'nın geçici lideri olarak tanımasını onaylamadığını bildirdi.

İtalya, bu gelişmeyle diğer Avrupa Birliği ülkelerinin aksine karar alarak dikkatleri üzerine çekti.

AB ÜLKELERİNDEN ORTAK KARAR

İngiltere, İspanya, Fransa ve İsveç'in arasında bulunduğu on bir ülke Avrupa ülkesi Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakları olduğunu belirterek, 'Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.