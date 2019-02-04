18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2244
  • 5,9735
  • 220.217
  • 102.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya, Avrupa Birliği'nin Guadio'yu tanımasını bloke etti

İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Guaido'yu Venezuela Başkanı olarak görmediği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela'nın geçici lideri olarak tanımasını onaylamadığını  bildirdi.
 
İtalya, bu gelişmeyle diğer Avrupa Birliği ülkelerinin aksine karar alarak dikkatleri üzerine çekti.
 
AB ÜLKELERİNDEN ORTAK KARAR 
 
İngiltere, İspanya, Fransa ve İsveç'in arasında bulunduğu on bir ülke Avrupa ülkesi Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakları olduğunu belirterek, 'Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
 

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Kritik toplantı yarın

Kritik toplantı yarın

İddialara cevap verdi: Külliyen yalan

İddialara cevap verdi: Külliyen yalan

CHP'nin spekülatörleri iş başında

CHP'nin spekülatörleri iş başında

Suudi Arabistan idama mahkum etmişti: Dışişleri harekete geçti

Suudi Arabistan idama mahkum etmişti: Dışişleri harekete geçti

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı
 

POPÜLER HABERLER

´Birinci Jön Türk Kongresi´

´Birinci Jön Türk Kongresi´

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA