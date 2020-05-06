İtalya Başbakanı Conte: AB anlaşmaları ECB'nin bağımsızlığını garanti ediyor

DHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:21

Conte, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hiçbir ulusal anayasa mahkemesinin, ECB'nin atacağı adımlar konusunda karar sahibi olamayacağı uyarısı yaptı.

Conte bu açıklamayı, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin, merkez bankasının kamu sektörü tahvilleri alımının anayasaya aykırı olduğuna ilişkin kararı sonrası yaptı.

ECB Yönetim Konseyi de Salı günü, ECB'nin, "Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin kamu varlıkları alım programına (PSPP) ilişkin kararını not ettiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin varlık alım programı ile yetkilerini aştığı yönündeki kararını değerlendiren ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, "ECB, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin PSPP'ye ilişkin kararını not etti" denildi.