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İtalya Başbakanı Conte: Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 'Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız.' dedi.

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Conte, Roma'daki Başbakanlık Konutu'nda (Palazzo Chigi) 2018 yılı değerlendirme toplantısında, Cemal Kaşıkçı olayı ve Yemen'deki insanlık krizine ilişkin soruları da yanıtladı.

"Acımasız bir şekilde olsa da Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." diyen Conte, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki G20 toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de bu konuyu konuştuğunu aktardı.

Conte, "Avrupa'daki diğer partnerleri ve İtalyan hükümeti adına, Prens Bin Selman'dan, Kaşıkçı cinayetinde gerçeğin ortaya çıkarılması için yerel yönetimler tarafından uluslararası standartlara uygun, eksiksiz ve tam bir yargılama istediğini" söyledi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yargılamaya "bir İtalyan uzmanın da katılmasını" talep ettiklerine vurgu yapan Conte, İtalya'nın Riyad Büyükelçisinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini dile getirdi.

İtalya Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerin kısa sürede sonuçlanacağını ve harekete geçeceklerini kaydetti.

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