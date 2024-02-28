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Dünya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ''Kanıt'' kitabını inceledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı 'Kanıt' kitabını inceledi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ''Kanıt'' kitabını inceledi
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Başbakan Meloni, Roma'da mukim yabancı muhabirlerin üyesi olduğu Yabancı Basın Derneğinin yemeğine katıldı.

Meloni, burada yaptığı konuşmada, İtalyan siyasetini takip etmenin kolay bir iş olmadığını ve ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yemekte Başbakan Meloni'ye, AA Roma Muhabiri Barış Seçkin tarafından İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

AA'nın bu kitapla Gazze'de yaşanan ihlalleri belgeleyerek uluslararası kamuoyunun dikkatine sunduğu bilgisi verilen Meloni, "Kanıt"ı inceleyerek "Son derece ilginç bir çalışma, bu kitap hediyeniz için çok teşekkür ederim." dedi.

- "KANIT" KİTABI İSRAİL'İN SUÇLARINI BELGELİYOR

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

  • Giorgia Meloni
  • İsrail
  • Gazze saldırısı

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