İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

Son dakika... İtalya Başbakanı Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.