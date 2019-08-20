İtalya'da hükümet krizi! Ve istifasını duyurdu

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Son dakika... İtalya Başbakanı Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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