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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü: Çatışmaya diplomatik çözüm vurgusu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.

DHA1 Ekim 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü: Çatışmaya diplomatik çözüm vurgusu
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu ele aldı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Mikati ile görüşmesinde, İtalya'nın Lübnan'a ve Lübnan halkına yakınlığını vurgulayarak, hükümet tarafından sivil halka tahsis edilen acil yardımın hatırlatıldığı belirtildi. Meloni'nin görüşmede, İtalya'nın ateşkes ve yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verecek şekilde çatışmaya diplomatik bir çözüm getirilmesi konusundaki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

BM'den Lübnan uyarısı

İtalya'nın G7 Dönem Başkanı olarak bölgede gerilimin düşmesi için çalışmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, Meloni'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İtalyan askerlerinin rolünün ve onların güvenliğinin de altını çizdiği ifade edildi.

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