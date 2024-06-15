İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya desteklerini güçlendirdiklerini söyledi

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini dönem başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde bir araya getiren 50. G7 Liderleri Zirvesi'nin ardından ev sahibi Başbakan Meloni, basın toplantısı düzenledi.

Meloni, ev sahipliği yaptıkları bu G7 Liderler Zirvesi'nin kendileri açısından başarılı geçtiğini belirterek, sonuç bildirisinde somut taahhütler ortaya koyduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında, Kiev'e desteklerini sürdürme niyetinde olduklarını dile getiren Meloni, "G7, Rusya'nın saldırgan savaşı nedeniyle tehlikeye atılan hukuka dayalı uluslararası kurallar sistemini savunma konusundaki birleşik kararlılığını yineliyor. Aksini düşünenler olsa da Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek istiyoruz ve 360 derece taahhütle eylem planlarımızı güçlendirmeyi seçtik." dedi.

Meloni, Ukrayna'ya sağlanacak 50 milyar dolarlık yeni kredinin Avrupa tarafından finanse edilmediğini, ABD, Kanada, İngiltere ve Japonya'nın katılmasının söz konusu olduğunu aktardı. Başbakan, halihazırda dondurulan Rus varlıklarının Avrupa'da olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın buna garanti mekanizmasını belirleyerek destek verdiğini kaydetti.

Meloni, "Bazılarının umduğunun veya öngördüğünün aksine G7, Batı'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karları Kiev lehine kullanmaya yönelik anlaşmayla Ukrayna'ya olan desteğini güçlendirdi." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisinin sorulması üzerine Meloni, "Bana gerçek bir adımdan ziyade bir propaganda hamlesi gibi geliyor." yanıtını verdi.

Meloni, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri, İsrail'in başlatmadığını savunarak, "Artık barış için çalışmalıyız, bu da diyalog anlamına gelir. İsrail'in güvende olma ve barış içinde yaşama hakkını ve Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri kendi devletlerine sahip olma hakkını tanıyarak barış için çalışmalıyız. Bu sorunu çözmenin tek yoludur. Bizim işimiz de diyalog kurmaktır." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın İsrail'e silah satışını durdurup durmaması konusundaki görüşü sorulan Melon, "İsrail, Hamas'ın tuzağına düşmüş görünüyor. Hamas'ın kendisini izole etmeye yönelik bir tuzağına düşmüş ve bu işliyor gibi görünüyor. Biz, onun güvenliği için çalışıyoruz, İtalya bunu yapmakta." cevabını verdi.

Meloni, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları süresince ateşkes olması talebinin de Fransa'dan geldiğini ve bunu oybirliğiyle kabul ettiklerini aktardı.

Hint-Pasifik'teki durumu da ele aldıklarını anlatan Meloni, "Çin'e bir mesaj vermek istedik. Diyaloğa açığız ancak şirketlerimiz eşit şartlarda rekabet edebilmelidir." diye konuştu.

Başbakan Meloni, G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma planı olarak gündeme getirdiği "Mattei Planı" ile eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklara dayalı yeni yöntemler geliştirilmesini öngören yaklaşımının da benimsendiğini söyledi.

MELONİ'DEN SONUÇ BİLDİRİSİNDE "KÜRTAJ"A ATIF OLMAMASIYLA İLGİLİ TARTIŞMALARA YANIT

Meloni, zirve sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tartışmasına yol açan ve zirvenin sonuç bildirisi metninde "kürtaj" kelimesinin geçmemesine yönelik bir soruya da "Sonuç bildirilerinde daha önceden üzerinde karar kılınmış bilgilerin tekrar edilmemesi söz konusudur. (Geçen yılki zirve) Hiroşima'da kürtaja atıf açık ve netti. Tartışmanın yapay şekilde kurgulandığına inanıyorum. Görüşmelerimizde bu konu yoktu, çünkü tartışmak için bir neden yoktu." cevabını verdi.

Meloni, ülkesinde kürtaja yönelik düzenlemeyi içeren "194" numaralı yasayı değiştirme niyeti olmadığını, hükümet olarak kürtaj meselesinde olduğu gibi LGBT bireylerin haklarında da herhangi bir geri adım atmadıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine, geçen hafta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarına da değinen Meloni, Avrupa'nın Avrupalı seçmenlerin verdiği mesajı anlamasını ve İtalya'nın hak ettiği rolün tanınmasını beklediğini söyledi.

Meloni, zirvede yapay zeka konusunda önceliği algoritmaların etiğine verdiklerini dile getirerek, "Yapay zeka en karmaşık ve etkili zorluklardan biridir: Amacımız bu teknolojinin her durumda insan tarafından kontrol edilmesini ve insan yararına olmasını garanti etmektir." dedi.

Başbakan Meloni, iklim değişikliğiyle mücadelenin ise önyargılı ideolojik yaklaşımlar olmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Meloni ayrıca, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığında alınan kararların devamı için kendilerinden sonraki dönem başkanı Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve halihazırdaki G20 Dönem Başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştüğünü belirtti.