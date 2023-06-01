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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmelerinde, müttefik iki ülke olarak ortak güvenlik için çalışmaya devam etme ve bölgesel, Avrupa ve çok taraflı düzeyde halihazırda yoğun olan ortaklığı yeniden başlatma konusunda güçlü irade beyan ettikleri belirtildi.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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İtalya Başbakanlığından Meloni ile Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Başbakan Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini yinelediği belirtilen açıklamada, liderlerin ikili yakın ilişkilerin üzerinde durduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her iki lider de müttefik iki ülke olarak ortak güvenlik için çalışmaya devam etme ve bölgesel, Avrupa ve çok taraflı düzeyde halihazırda yoğun olan ortaklığı yeniden başlatma konusunda güçlü irade beyan ettiler. Yakında yeniden görüşme fırsatına sahip olma ümidi dile getirildi."

İki liderin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da İtalya Başbakanı Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladığı ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını dilediği belirtilmişti.

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