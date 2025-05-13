İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8163
  • EURO
    43,5046
  • ALTIN
    4054.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Rusya - Ukrayna Savaşı'nda ihtilafı sona erdirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 23:13 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasında bu akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul'un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye'nin hazır olduğu açıklaması ışığında, iki lider diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni, Türkiye'nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni, Ukrayna'nın yaptığı gibi Rusya'nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini beklediğini yeniden vurguladı."

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.