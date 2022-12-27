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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den Zelenski'ye davet

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitme niyetini teyit etti.

AA27 Aralık 2022 Salı 21:57 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni'den Zelenski'ye davet
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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, siyasi, askeri, ekonomik, insani konularda ve Ukrayna'nın gelecekte yeniden inşasında İtalyan hükümetinin Kiev'e tam desteğini yinelediği belirtildi.

Meloni'nin ayrıca İtalya'nın Ukrayna halkı için, adil bir barışa varmak için her türlü faydalı çabaya yönelik azami taahhüdünü de teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan, Kiev'e gitme niyetini doğruladı ve Başkan Zelenskiy'i Roma'yı ziyaret etmesi için davet etti." ifadesi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'ye İtalya'nın Ukrayna için 10 milyon avroluk ek yardımı dolayısıyla teşekkür ettiğini ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.

Zelenskiy, Meloni ile hava savunma sistemleri ve Ukrayna'nın barış formülü üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • roma

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