İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7323
  • EURO
    48,7054
  • ALTIN
    5349.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Meloni'ye ''soykırım'' suçlaması... UCM'ye şikayet edildi
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'ye ''soykırım'' suçlaması... UCM'ye şikayet edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
İtalya Başbakanı Meloni'ye ''soykırım'' suçlaması... UCM'ye şikayet edildi
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğunu açıkladı. Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Genel Müdürü Roberto Cingolani'nin de olabileceğini aktardı.

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.