İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8072
  • EURO
    35,6317
  • ALTIN
    2538.66
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya, Çin ile ticareti geliştirmek istiyor! Meloni Pekin'i ziyaret edecek
Dünya

İtalya, Çin ile ticareti geliştirmek istiyor! Meloni Pekin'i ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
İtalya, Çin ile ticareti geliştirmek istiyor! Meloni Pekin'i ziyaret edecek
ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile ticareti geliştirmek amacıyla 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Meloni'nin ziyaret çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Qiang ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Meloni'nin ziyareti sırasında ayrıca 28-29 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'de İtalya-Çin İş Forumu düzenlenecek. Foruma çok sayıda İtalyan şirketin katılması bekleniyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Meloni'nin ziyareti sırasında İtalya-Çin arasında ikili ticaret ve sanayi anlaşmaları imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.