İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Abdullahiyan ile bir araya geldi

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun Abdullahiyan'a, ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğini yeniden başlatmanın yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenliğe bir katkı olması bakımından Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) geri getirmeye dair müzakerelerin daha erteleme olmadan sonuçlandırılmasına ilişkin teşvikini yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki ihtilafla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.

Bakan Di Maio'nun ayrıca bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi umudunu dile getirdiği bildirildi.

İtalyan basınında, Abdullahiyan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kabul edileceği ve ayrıca İtalya'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti'nde de temaslarda bulunacağı yazıldı.

