İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5358
  • EURO
    36,6274
  • ALTIN
    2922.9
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk öğrencilerin gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan engel yok
Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk öğrencilerin gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan engel yok

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize başvurularının zaman alabileceğini belirterek, Türk öğrencilerin İtalya'da eğitim görmek istemeleri konusunda kendileri açısından engel teşkil eden durum olmadığını söyledi.

AA19 Kasım 2024 Salı 23:46 - Güncelleme:
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk öğrencilerin gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan engel yok
ABONE OL

Roma'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası"nın tanıtımına katılan Bakan Tajani, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, İtalyan üniversitelerinde farklı programlara kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için bu ülkeye gidemeyen öğrencilerin ve velilerinin, geçen hafta İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı protestoyu ve bazı öğrencilerin 5 aya yakın süredir başvurusuna yanıt beklediğini hatırlatması üzerine Tajani, "Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz (konsolosluklarda) çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar." dedi.

"BİZİM AÇIMIZDAN KESİNLİKLE ENGEL YOK"

Tajani, bu durumun Türkiye'de yaşanabildiği gibi dünyanın farklı bir yerinde de olabileceğini ifade ederek, "Birçok konsolosluk, vize talepleriyle dolup taşıyor ve kendilerinden istenileni her zaman hızlı bir şekilde yerine getiremiyor ama Türk öğrencilerin İtalya'ya gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan kesinlikle engel yok." diye konuştu.

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamadıkları için bu ülkeye gidemeyen bazı öğrenciler, aileleriyle beraber 14 Kasım'da bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklamasıyla duruma tepki göstermişti. İstanbul'dakine benzer bir protesto bugün de İtalya'nın İzmir Konsolosluğu önünde yapılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.