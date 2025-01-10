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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Suriye açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için partnerler arası işbirliğinin 'stratejik' bir etken olduğunu bildirdi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:15 - Güncelleme:
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Suriye açıklaması
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Tajani, İtalya'nın başkenti Roma'da Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere) arasında gerçekleştirilen toplantının ardından, Suriye'nin geleceğine ilişkin yorumlarda bulundu.

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için partnerler arası işbirliğinin "stratejik" bir etken olduğunu vurgulayan Tajani, Suriye halkının barış, istikrar ve refah dolu bir geleceğe umutla bakabilmesi gerektiğini kaydetti.

Tajani, bunun ortak bir hedef olduğuna işaret ederek, "Diplomasilerimiz arasındaki koordinasyon ve uyum, bu ortak hedefe ulaşmak için kullanılan stratejik unsurlardır." ifadelerini kullandı.

Tajani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

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