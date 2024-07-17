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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır

G7 Ticaret Bakanları Toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu ve İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini her sektörde güçlendirmek istediğini ifade etti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır
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İtalya'da dış ticaretten sorumlu bakan olması sebebiyle G7 Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde dün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, bu vesileyle ikili görüşmelerde de bulundu.

Tajani, toplantıya davet ettikleri ülkeler arasında yer alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

STRATEJİK ORTAK VURGUSU

Tajani paylaşımında, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde işbirliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Bolat da X hesabından G7 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tajani ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir işbirliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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