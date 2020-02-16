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Dünya

İtalya, gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

16 Şubat 2020 Pazar14:04 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 15:17

Polis görme engelli taraftara maçı anlattı... Hem duygulandırdı, hem alkışlattı

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