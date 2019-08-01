İtalya ile göçmen kurtaran STK arasında yeni krize doğru

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Alan Kurdi gemisinin, dün Libya'nın 30 mil açığında kurtardığı üçü çocuk, biri hamile ikisi kadın 40 göçmenle Trablus limanına gitmeyi kabul etmediği ve İtalya’nın Lampedusa Adası'na yaklaştığı bildirildi.

Alan Kurdi gemisindeki Sea Eye yetkilisi Barbara Held, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kurtardıkları insanların kendilerine, "Lampedusa'ya doğru gidiyoruz. Libya’ya dönmektense denizde boğulmayı tercih ederiz." dediğini aktardı.

İTALYA'DAN GEMİYE İZİN YOK

İtalya'dan ise denizden kurtardığı göçmenlerle Lampedusa Adası'na yaklaşan Alan Kurdi gemisine yasak geldi.

Aşırı sağcı politikacı, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Alan Kurdi gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzaladığı belirtildi.

Salvini, dün gece Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Alman STK’nin Libya’nın 30 mil açığında olmasına rağmen Trablus limanına gitmeyi reddettiğini ifade ederek "İşte yeniden başlıyoruz. Alman STK uluslararası yetkilileri önemsemiyor. Ama ben vazgeçmiyorum." ifadesini kullandı.

CAROLA RACKETE OLAYI

İtalya, kısa süre önce bir başka Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch’ın Sea Watch 3 gemisiyle benzer bir sorun yaşamıştı.

Alman STK Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

Kaptan Rackete, gemiyi, 17 gün denizde beklettikten sonra tüm engellemelere rağmen Lampedusa limanına yanaştırmıştı.

Hakkında adli süreç başlatılan ve Agrigento Savcılığınca Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, daha sonra ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.