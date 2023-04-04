İtalya, Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına 2024'te başlamayı hedefliyor

Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde, başta İtalyan anakarasıyla Sicilya Adası'nı birbirine bağlayacak Messina Boğazı Köprüsü'ne yönelik olmak üzere yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağ koalisyon iktidarının 16 Mart'ta kabul ettiği kararname ile yeniden gündeme gelen Messina Boğazı Köprüsü'nün özelliklerine dair bilgi veren Salvini, köprünün, 3,3 kilometreyle dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacağını ve kulelerinin yüksekliğinin 400 metreyi bulacağını ifade etti.

Köprünün üzerinde 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 kara yolu şeridi ile 2 de demir yolu hattı bulunacağını aktaran Salvini, köprünün denizden yüksekliğinin ise 65 metre olacağını, bu haliyle boğazdan büyük gemilerin transit geçişine izin vereceğini, ayrıca depreme dayanıklı olacağını bildirdi.

Bakan Salvini, "5 aylık hükümet süremizde, milyonlarca İtalyan'ın yüzyıllardır hayalini kurduğu şeyi yeniden hayata geçirdik. Bu iş, Avrupa kıtasının ve dünyanın en büyük bayındırlık projesi olma yolunda. Bu yüzyılın Avrupa'daki en büyük yeşil kamu projesi." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, köprünün inşasına başlama hedefinde olduklarını dile getirerek, "Boğaza köprü yapmak 5-6 ayda olacak iş değil, 6-7 yıl sürer. Bu süre içinde elimizdeki kaynakları kullanmalı ve 2030'un başına kadar yapmalıyız." diye konuştu.

Salvini, köprünün en az 100 bin kişi için istihdam yaratmasını beklediklerini söyledi.

Matteo Salvini, İtalyan altyapısındaki köprülere, yollara, otoyollara, demir yollarına, liman ve havaalanlarına yatırım yapmanın karlı olacağını da kaydetti.

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İktidar ortaklarından İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinden milletvekili Fabio Rampelli'nin kamu yönetiminde yabancı terimlerin kullanımına yasak getiren ve uymayanlara para cezası öngören kanun teklifinin sorulması üzerine Salvini, "Cezalardan yana değilim. Eğer biri brifing yerine toplantı diyorsa bu iyi. Rampelli'nin gerekçesini anlıyorum ama ifade özgürlüğünü cezasız bırakacağım." yanıtını verdi.

Salvini, ayrıca ülkenin yaşadığı kuraklık sorunuyla alakalı bir kararname üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu konuya özel bir komiser atamasına gerek olmadığını ifade etti.

Koalisyon hükümetlerinin dengeli olduğunu ve birlikte iyi şekilde çalıştıklarını kaydeden Salvini, iktidar ortakları Giorgia Meloni ve Silvio Berlusconi ile müttefik olmanın ötesinde dost olduklarını söyledi.