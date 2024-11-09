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Dünya

İtalya polisi neofaşistleri göz ardı etti! Karşıt grup coplarla tartaklandı

İtalya'nın Bologna kentinde neofaşist grup Casapound'un yürüyüş düzenlemesini protesto etmek isteyen sol görüşlü karşıt gruplar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Göstericiler şişe ve ses bombası atarken, polis de göz yaşartıcı gaz sıkıp, coplarla karşılık verdi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
İtalya polisi neofaşistleri göz ardı etti! Karşıt grup coplarla tartaklandı
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Ulusal basındaki haberlere göre, sol görüşün güçlü olduğu kentlerden olan Bologna'da neofaşist grup Casapound'un yürüyüş düzenlemesi, kendilerini faşizm karşıtı tanımlayan grupların tepkisini çekti.

Bologna'nın faşist karşıtı bir kent olduğunu vurgulayan sol gruplar, Casapound yürüyüşünün olduğu noktaya yürümek isteyince Indipendenza Caddesi yakınlarında polisle karşı karşıya geldi.

Polis ile sol görüşlü gruptan göstericiler arasında şiddetli arbede çıktı. Göstericiler şişe ve ses bombası atarken, polis de göz yaşartıcı gaz sıkıp, coplu sert müdahalede bulundu.

Haberlerde arbedede hem göstericilerden hem de polisten hafif şekilde yaralananlar olduğu belirtildi.

Sol gruplara müdahale eden polis, karşıt görüşlülerin bir araya gelmesine izin vermedi.

Kendisi de Bolognalı olan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Bologna kentinde aşırı sağcılara miting yapması için yer vermenin "yanlış bir karar" olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise X'ten yaptığı paylaşımda, emniyet güçlerinin anarşist ve muhalif grupların saldırısına uğradığını öne sürerek, "Gösteri özgürlüğünü ve güvenliğimizi garanti etmeye devam eden polise minnettarız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bologna'nın başkent olduğu Emilia-Romagna Bölgesi'nde 17-18 Kasım'da yapılacak bölgesel yönetim seçimleri öncesinde artan siyasi tansiyon bugünkü gösteriler ve olaylarla daha da tırmandı.

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