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Dünya

İtalya Savunma Bakanı Crosetto: İtalya'nın BRI'ye katılma kararı berbat bir eylemdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, İtalya'nın 4 yıl önce Bir Kuşak ve Bir Yol Girişimi'ne (BRI) katılmasını eleştirerek, 'İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma kararı doğaçlama yapılmış berbat bir eylemdi' dedi.

IHA30 Temmuz 2023 Pazar 14:43 - Güncelleme:
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: İtalya'nın BRI'ye katılma kararı berbat bir eylemdi
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda İtalya'nın 4 yıl önce İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan Bir Kuşak ve Bir Yol Girişimi'ne (BRI) katılmasını eleştirdi. Crosetto girişimin ülkeye etkisine değinerek, "Yeni İpek Yolu Projesi'ne katılma kararı, Çin'in İtalya'ya ihracatını artıran ancak İtalya'nın Çin'e yaptığı ihracat üzerinde aynı etkiye sahip olmayan, doğaçlama yapılmış berbat bir eylemdi" dedi. Anlaşmadan nasıl geri adım atılacağı konusunda düşündüklerini belirten Crosetto, "Pekin ile ilişkilere zarar vermeden BRI'den nasıl geri adım atılacağı konusu bugünün meselesi. Çünkü Çin rakip olduğu kadar aynı zamanda bir ortak da" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise dün verdiği bir röportajda, İtalya'nın BRI'nin bir parçası olmasına rağmen Çin ile en güçlü ticari bağlantılara sahip G7 ülkesi olmamasını bir paradoks olarak tanımlayarak, "Bu, BRI dışında da iyi ilişkilere ve ticari ortaklıklara sahip olabileceğinizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından hükümetinin BRI konusunda Aralık ayına kadar bir karar vereceğini ve yakın zamanda Çin'e gideceğini duyurmuştu.

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