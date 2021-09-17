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Dünya

İtalya tüm çalışanlardan aşı kartı isteyecek

İtalyan hükümeti koronavirüsle mücadelede dünyadaki en katı önlemlerden birini alarak, tüm çalışanlara aşı kartı, negatif PCR testi sonucu ya da COVID geçirip atlatmış olduklarını kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu getirdi.

Reuters17 Eylül 2021 Cuma 09:01 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 09:01
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Yeni düzenlemeler resmi olarak 15 Ekim'de uygulanmaya başlayacak. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi bu uygulamayla, vatandaşları aşıya özendirme ve bulaş oranını azaltma çabalarını sürdürüyor.

Önlemlerin kabul edildiği dünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan bakanlar, aşı belgesi göstermeyen işçilerin işten ücretsiz olarak uzaklaştırılacağını, ancak işten çıkarılamayacağını söyledi.

Salgında İngiltere'den sonra Avrupa'nın en yüksek ölüm oranına sahip ikinci ülkesi olan İtalya'da salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana 130,000'den fazla ölüm kaydedildi.

Gerekli belgeleri göstermeyen ve çalışmaya devam eden işçiler 600-1,500 euro arasında bir ceza ödeyecek.

Sendika başkanları düzenlemeyi eleştirerek PCR testlerinin aşı yaptırmayı reddeden işçilere ücretsiz yapılması gerektiğini, böylece işçilerin çalışmaya devam edebileceğini belirttiler.

Hükümet bu talebi reddetti ancak test fiyatlarının mevcut fiyatın oldukça altında olan 15 euroya düşürüleceğini açıkladı.

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