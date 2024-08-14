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Dünya

İtalya, Ukraynalı yetimlerin gidişini durdurdu

İtalyan emniyetinin, Kiev'in bir süredir geri gönderilmesini talep ettiği 57 Ukraynalı yetim çocuğun iade prosedürünü durdurduğu bildirildi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
İtalya, Ukraynalı yetimlerin gidişini durdurdu
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Ulusal basında çıkan haberlerde, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Mart 2022'de İtalya'nın kuzeydeki Bergamo kentine getirilen 57 Ukraynalı çocuğun iadesini isteyen Kiev'in bu talebine ilişkin sürecin, Bergamo Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulduğu belirtildi.

İtalya'daki Ukrayna Konsolosluğunun bir an önce ülkelerine geri gönderilmesini istediği yaşları 6 ile 16 arasında değişen 57 çocuk için daha önce İtalyan adli makamlarından 16 Ağustos'ta iade edilmelerine yönelik karar çıksa da Bergamo Emniyet Müdürlüğünün bu süreci durdurduğu ve yetimlerin en az iki hafta daha İtalya'da kalacağı ifade edildi.

Süreçte, bazı çocukların ve yakınlarının uluslararası düzeyde koruma talebinde bulunduğu da aktarıldı.

Çocukların, Ukrayna'ya geri gönderilmesine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi bazı uluslararası kurumların karşı olduğu kaydedildi.

Söz konusu yetimlerin, Karadeniz kıyısındaki Berdyansk kentindeki iki yetimhaneden getirilen çocuklar olduğu bildirildi.

Basında çıkan haberlerde, Kiev'in "bu çocukların geri gönderilmesi hususunda acele etmesinin ve amacın ne olduğunun" ise bilinmediği belirtildi.

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