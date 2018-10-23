İtalya, Fransa'nın çocuk yaştaki düzensiz göçmenleri de sınırın İtalya tarafına göndermeye çalıştığından şüphelenildiğini açıkladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İçişleri Bakanlığı kaynakları, Fransa’nın iki ülke sınırının İtalya tarafına 18 yaşın altındaki düzensiz göçmenleri de göndermeye çalıştığından şüphelenildiğini açıkladı.

İtalyan yetkililerin 18 Ekim akşamı yerel saatle 22.30 civarında yaşanan olayı araştırdığını aktaran kaynaklar, bakanlık uzmanlarının sınırın İtalya tarafındaki Claviere’ye düzenlediği ziyaret sırasında bir geri gönderme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Fransa’nın İtalya sınırına göçmenleri bırakması?

Fransa sınırındaki Claviere'de görev yapan İtalyan polisi, 12 Ekim’de Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirmişti.?

İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin, düzensiz göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.?

Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.?

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau ise Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, "bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti.?

İlk krizin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Facebook hesabında Fransız polisinin sınırın İtalya tarafındaki Claviere'de ikinci kez göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü bir video yayınlamış ve Fransa’dan açıklama istemişti.?

Fransa’nın bölgedeki yetkili makamlarının yaptığı açıklamada ise "uygulamanın İtalyan ve Fransız polisi arasında anlaşıldığı üzere ve Avrupa hukukuyla uyumlu olarak" gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İki ülke arasında böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirten Salvini, Fransız polisinin düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişileri bırakıp gittiği sınırın İtalya tarafında kalan Claviere’ye kalıcı olarak devriye ekipleri gönderdiğini duyurmuştu.