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Dünya

İtalya ve Japonya arasında mutabakat sağlandı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japon mevkidaşı Kişida Fumio, savunma işbirliğinin güçlendirilmesi için ikili güvenlik müzakerelerinin başlatılmasında mutabakat sağladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
İtalya ve Japonya arasında mutabakat sağlandı
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G7 ülkeleri turu kapsamında İtalya'ya giden Kişida, başkent Roma'da İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

İlk yüz yüze görüşmelerinde Meloni ve Kişida, ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi için ikili güvenlik müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakata vardı.

Kişida, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, savunma işbirliğindeki ilerlemeler sonrası, Tokyo ve Roma'nın, güvenlik müzakereleri başlatmaya karar verdiğini söyledi.

"Mutabakat sanayi ve güvenlik işbirliğini kolaylaştıracak." diyen Japon Başbakan, Avrupa ülkesi İtalya'nın, Hint-Pasifik bölgesine ilgisinden memnun olduğunu aktardı.

Statükonun "güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi ve nükleer şantaja karşı çıkılması" konularında Kişida, İtalyan mevkidaşıyla fikir birliğinde olduğunun altını çizdi.

Kişida, görüşmede kurala dayalı, serbest ve açık uluslararası düzenin korunmasında, G7 ülkelerinin "güçlü kararlılık sergilemelerinin" önemini vurguladıklarını bildirdi.

- LİDERLER ZİRVESİ, HİROŞİMA'DA DÜZENLENECEK

2023 G7 Liderler Zirvesi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japon Meclisine seçilen Kişida'nın, zirve için bu kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.

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