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Dünya

İtalya yangınlar sebebiyle adadan 600 kişiyi tahliye ediyor

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda son günlerde artan yangınlarla mücadele sürerken, İtalyan hükümeti 600 kişinin bölgeden tahliyesine karar verdi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
İtalya yangınlar sebebiyle adadan 600 kişiyi tahliye ediyor
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Yetkililer, itfaiye ekiplerinin, Sardinya Adası'nda kuru, sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak çıkan 40'tan fazla yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Adanın kuzeyinde yangınlardan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada'da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi.

Yetkililer ayrıca, yangınlardan bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti.

Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas, sivil savunma hizmetlerine, yangınla havadan mücadele kabiliyetini güçlendirme talimatı verdiğini bildirdi.

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