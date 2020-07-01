İtalya'da 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:32

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması doğrultusunda mali polis ekipleri, ülkenin güneyindeki Salerno limanında 3 konteynerde arama yaptı.

Mali polis, kağıt silindirler içine gizlenmiş 14 ton ağırlığında, özünde sentetik uyuşturucu maddesi bulunan 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Başbakan Giuseppe Conte, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Salerno'da DEAŞ'ı finanse etmek için üretilen çok sayıda uyuşturucunun yakalanmasından ötürü Mali Polisi tebrik ediyorum. Bu uluslararası terörizme bir darbedir ve İtalya’nın gardını yüksek tuttuğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.