İtalya'da alınan burka yasağı kararı bu hafta yürürlüğe girecek
İtalya'nın kuzeyindeki Vercelli kentinin Trino ilçesinde burka takmak bu hafta itibarıyla yasaklanacak.
- AA
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Trino'daki burka yasağı bu hafta yürürlüğe girecek.
Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Lig Partisi üyesi Trino Belediye Başkan Yardımcısı ve Göçten Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Roberto Rosso, yaptığı açıklamada, burka giyen kadınlara 500 avro para cezası verileceğini belirtti.
Burkanın "ilkel bir kıyafet" olduğunu iddia eden Rosso, "Bu düzenleme Trino'da burka giyen 2-3 kadını hedefliyor." ifadesini kullandı.
Lig Parti'li bazı milletvekilleri de geçen hafta Trino'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bergamo'da peçenin yasaklanması için talepte bulunmuştu.
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