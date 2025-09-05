İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
Dünya

İtalya'da ''Barış Boyun'' alarmı! Asırlık festival öncesi gözaltına alındılar

İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen Santa Rosa Festivali sırasında 2 Türk vatandaşı makineli tüfekler ve tabancalarla yakalandı. Savcılık şüphelilerin suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılarını araştırıyor.

5 Eylül 2025 Cuma 15:37
İtalya'da ''Barış Boyun'' alarmı! Asırlık festival öncesi gözaltına alındılar
İtalya Viterbo'daki Santa Rosa Festivali'nde güvenlik güçleri olası bir terör saldırısını engelledi.

İddiaya göre 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala bir ihbarı değerlendiren polis, festival sokağında bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, 2 Türk gözaltına alındı.

BARIŞ BOYUN VE ÇETESİYLE BAĞLANTILI

İlk etapta yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceği değerlendirilirken yapılan araştırmada iki saldırganın da Türk mafyasına üye olduğu belirlendi. Yakalanan saldırganların İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun ve çetesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, polis 50 bin kişinin katıldığı festivalde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Gözaltına alınan iki saldırgan, Viterbo Savcılığı'ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bıraktı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan saldırganlar tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderildi. Evde yapılan aramalar sonrası polis, dün akşam saatlerinde, Montefiascone'deki bir eve baskın düzenledi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Festivale saatler kala 7 saldırganın eylem hazırlığı içerisindeyken yakalanması polisi alarma geçirdi. On binlerce kişinin katılacağı festival öncesi bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Bölgeye özel bir ekip takviye olarak görevlendirilirken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Festival giriş çıkışları ise polis köpekleri eşliğinde sağlandı.

BİR İLK YAŞANDI

50 bin kişinin katıldığı festivalin asırlardır devam eden en anlamlı bölümünde ise bir ilk yaşandı. 'Facchini di Santa Rosa' adı verilen 100 taşıyıcının görev aldığı, yaklaşık beş ton ağırlığında ışıklarla donatılmış devasa bir çan kulesinin kentin dar Ortaçağ sokaklarından geçirilme ritüeli bu yıl ilk kez güvenlik gerekçesiyle sokak aydınlatmaları yakılarak yapıldı.

MELONİ: POLİSİ TEBRİK EDİYORUM

Başbakan Giorgia Meloni ise sosyal medyada, "Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo'da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi'yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan'ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli şekilde kutlamamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
