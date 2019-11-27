Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

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İtalya'da bir kasaba daha 1 euroya ev satıyor

İtalya'da nüfus azalmasıyla mücadele için '1 euroya ev' satan kasabalara bir yenisi eklendi. Sicilya adasındaki Bivona kasabası terk edilmiş evleri, tadilat taahhütü karşılığında 1 euroya satıyor.

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Nüfuslarının gittikçe azalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok İtalyan kasabası geçen aylarda metruk evleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarmaya başlamıştı.
 
Bu projelerin tüm dünyada büyük ilgi çekmesi nedeniyle "1 euroya ev" kervanına katılan yerleşim yeri sayısı gittikçe artıyor. Öyle ki artık bu haberler uluslararası basında "İtalya tarihi, espresso'su ve artık 1 euroluk evleriyle meşhur" gibi ifadelerle veriliyor.
 
1 euroya ev projesine son katılan kasaba da Sicilya adasındaki yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu Bivona kasabası oldu.
 
Bivona'da iş imkanlarının kısıtlı olması gibi nedenlerle gençlerin büyük şehirlere taşınma eğilimi gösterdiği ve kasaba nüfusunun son 40 yılda yarıya indiği belirtiliyor. Bivona belediyesinden CNN'e yapılan açıklamaya göre 1 euroya ev projesiyle kasabanın "16. yüzyıldaki altın çağına döndürülmesi" amaçlanıyor.
 
Belediye satışa sunulan evlerle ilgili detayları ve fotoğrafları yakında internet sitesinde (http://www.comune.bivona.ag.it/) yayımlayacak.
 
1 euroluk evleri satın alabilmek içinse 2500 euro depozito yatırmak, ayrıca kapsamlı bir onarım ve restorasyon çalışması yaptırmak gerekiyor. Evleri satın alanlar 3 ay içinde tadilat projelerini sunacak ve bu tadilat işlemlerini 3 yıl içinde tamamlayacak, aksi halde depozitoyu kaybedecek.
 
Bivona belediye, satılan evlerin konut ya da işletme olarak kullanılabileceğini, ikametgahlarını kasabaya taşıyanlara ise vergi kolaylıkları sağlanacağını belirtiyor.
 
1 euroya satışa sunulan evlerin bazılarının çok ciddi onarıma ve masrafa muhtaç olduğu anlaşılıyor. Bivona belediyesi, nispeten daha iyi durumda olan bazı evleri de 1000-5000 euro arası fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor.
 
İtalya'da daha önce de yine Sicilya'daki Mussomeli ve Sambuca kasabalarının da aralarında bulunduğu başka yerleşim yerleri de benzer projelerle terk edilmiş evleri satışa sunmuştu.
 
Sicilya'daki Cammarata kasabası ise rekabetin artması üzerine "bedava ev" kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 6 bin 100 kişinin yaşadığı Cammarata kasabasındaki "bedava" evleri alabilmek içinse 5000 euro depozito ödemek ve söz konusu evler için önceden net bir restorasyon planı sunmak gerekiyor.
 
Kasaba yönetimi, nüfusu artırmak için özellikle çocuklu çiftlere öncelik vermeyi planlıyor, küçük çocuğu olan ailelere de 1000 euro bonus verme teklifinde bulunuyor.
 
(BBC Türkçe)

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