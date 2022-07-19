İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,529
  • EURO
    17,9779
  • ALTIN
    964.571
  • BIST100
    2501.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da birçok noktada çıkan orman yangınları hayatı felç etti
Dünya

İtalya'da birçok noktada çıkan orman yangınları hayatı felç etti

İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 22:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Ükenin orta kesimindeki Oriveto kenti civarında çıkan orman yangını, kuzey-güney aksındaki demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtı.

Orman yangını sebebiyle başkent Roma ile Floransa'yı bağlayan hızlı tren hattı ile konvansiyonel demir yolu hattındaki seferler kesintiye uğrarken, uzun süreli rötarlar oluştu.

Ülkenin batısındaki Toskana bölgesindeki Massarosa tepelerinde çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle 100 kişi tahliye edildi. Massarosa'da şu ana kadar 360 hektar alan yangından etkilendi.

Ülkenin kuzeydoğusu ile kuzeybatısını birbirine bağlayan A4 otoyolunun Trieste ile Gorizia arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle otoyolda ulaşım aksadı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alana dek yolu boşalttığı belirtildi.

Kuzeydeki Bolzano ve güneydeki Palermo kentleri yakınlarında da orman yangınları çıkarken bunlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.