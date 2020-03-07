İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti, koronavirüsüne yakalandığını açıkladı
Dünya

İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti, koronavirüsüne yakalandığını açıkladı

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, koronavirüsüne yakalandığını açıkladı.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:24

İtalya’da 54 yaşındaki Demokrat Parti’li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

İtalya’da Demokratik Parti’li Nicola Zingaretti’ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

Öte yandan Çin’in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya’da ölü sayısı 197’ye vaka sayısı 4 bin 636’ya yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı
Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.