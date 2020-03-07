İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti, koronavirüsüne yakalandığını açıkladı

07 Mart 2020 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:24

İtalya’da 54 yaşındaki Demokrat Parti’li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

İtalya’da Demokratik Parti’li Nicola Zingaretti’ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

Öte yandan Çin’in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya’da ölü sayısı 197’ye vaka sayısı 4 bin 636’ya yükseldi.