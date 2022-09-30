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Dünya

İtalya'da enflasyon arttı

İtalya'da ağustosta yüzde 8,4 olan yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 8,9'a yükseldi.

AA30 Eylül 2022 Cuma 14:50 - Güncelleme:
İtalya'da enflasyon arttı
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, İtalya'da ağustosta yüzde 8,4 olan yıllık enflasyon oranı, eylülde yüzde 8,9'a çıkarak beklentileri aştı. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 8,7 olması tahmin ediliyordu.

İtalya'da Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

ISTAT açıklamasında, eylülde enflasyonundaki itici gücün, enerjiden ziyade gıda fiyatlarındaki artışlar olduğu vurgulandı.

Gıda ve ev eşyaları gibi günlük eşyaların tutulduğu enflasyon sepeti eylülde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak Temmuz 1983'ten beri en yüksek artışa işaret etti. Söz konusu veri, Temmuz 1983'te yüzde 12,2 artış olarak kayıtlara geçmişti.

İtalyan hükümeti, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 6,6 ve 2023'te yüzde 4,5 olacağını öngörüyor.

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