Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da fırtına yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya’da fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya’da günlerdir devam eden şiddetli fırtınada son 48 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. İtalya Ulusal Sivil Savunma Dairesi, dün gece fırtına nedeniyle halkı uyarırken, bugün için olası bir can kaybı ve alt yapı zararları konusunda kırmızı ve turuncu hava uyarılarında bulundu.
 
Italy storm ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
 
Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre dün Brescia şehrinde kötü havada yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 12’ye çıktı. Pazar günü Calabria bölgesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.
 
 
Fırtınanın etkilediği Venedik'te de insanlar diz boyuna yükselen sularda yürürken, sel sularının San Marco Bazilikası'nın kıymetli mermerleri ve mozaiklerine zarar verdiği bildirildi. Fırtınanın ülkede tahmini olarak 1 milyar euro hasara yol açtığı kaydedildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Askerlik şubesine sürpriz denetim

Askerlik şubesine sürpriz denetim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA