22 Eylül 2025 Pazartesi
İtalya'da Gazze protestosu: Grev hayatı felç etti

İtalya'da binlerce kişi, Gazze'deki saldırıları protesto için greve gitti. Sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemler nedeniyle metro seferleri aksadı, Cenova ve Livorno limanları kapandı. Protestocular, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti. İşte detaylar...

22 Eylül 2025 Pazartesi 14:42
İtalya'da Gazze protestosu: Grev hayatı felç etti
İtalya genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze'deki soykırımı kınamak" ve "İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve giderken, metro seferlerinde aksamalar yaşandı, Cenova ve Livorno limanları da kapatıldı.

İtalya'da Gazze'ye destek eylemi düzenleniyor. Ülke genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze'deki soykırımı kınamak" ve "İsrail'e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve gitti. İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma'da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Cenova ve Livorno'da göstericiler, limanları bloke etti. Göstericiler, otoyolları trafiğe kapatırken, öğrenciler derslere girmedi, mağazalar ülke çapında kapatıldı.

"İTALYA KONUŞUYOR AMA HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Roma'da yüzlerce lise öğrencisi, Roma Termini Tren İstasyonu'nun önünde toplanarak, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Göstericiler, "Soykırıma uğrayan bir halkı desteklemek için buradayız" açıklaması yaptı. İlk kez protestoya katıldığını belirten 18 yaşındaki Francesca Tecchia, "Gazze'de olanlar çok önemli, artık sessiz kalamam" ifadelerini kullanırken, 52 yaşındaki işçi Federica Casino da "Gazze'nin ölen çocukları ve yıkılan hastaneleri için" sokakta olduklarını söyledi. Casino, "İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor" diyerek, hükümete tepki gösterdi.

