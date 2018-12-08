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İtalya'da gece kulübünde yaşanan izdiham sonrası 6 kişi öldü

İtalya’nın doğusundaki kıyı şehri Ancona’da bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralandı. 10 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

  • İHA
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Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Lanterna Azzura isimli gece kulübünde, biber gazı şişesi yüzünden yaşanan panik ve izdihamda, 5 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Ancona itfaiye idaresinin sözcüsü 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. 
 
İtfaiye sözcüsü, "Kurbanların binayı terk etmesine yardım ettik. Gece kulübünde 6 kişi hayatını kaybetti. Şu anda olay mahallinde güvenlik görevlileri olayın çıkış sebebini araştırıyor. Bize 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı söylendi. Olay bir kişinin biber gazı kullanmasıyla başlamış” dedi. 
 
İzdihamın yaşandığı gece kulübünde yaklaşık bin kişinin bulunduğu belirtildi. Olayın gece yarısı meydana geldiği kaydedildi.  

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