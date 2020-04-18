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Dünya

İtalya'da günlük iyileşen sayısında rekor artış

İtalya'da dün 2 bin 563 kişinin iyileştiği bunun korona virüs salgınının başından bu yana günlük bazda kayda geçen iyileşen vaka sayısında rekor artış olduğu belirtildi.

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 16:13
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Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Dün tedavi gören 2 bin 563 kişinin iyileştiği İtalya’da günlük iyileşen hasta sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli dün akşam yaptığı açıklamada, son verilere göre İtalya’da toplam 42 bin 727 hastanın tedavi edildiğini söyledi. Borrelli, son bir gün içerisinde 575 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısının 22 bin 745’e yükseldiğini toplam vaka sayısının ise 172 bin 434 olduğunu ifade etti.

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