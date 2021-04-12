İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2021 Pazartesi / 29 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1552
  • EURO
    9,7315
  • ALTIN
    453.948
  • BIST100
    1375.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da halk Draghi yönetimini protesto etmek için meydanlara döküldü
Dünya

İtalya'da halk Draghi yönetimini protesto etmek için meydanlara döküldü

İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin yeniden açılması talebiyle Roma'da, Mario Draghi liderliğindeki hükümeti protesto etti.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 22:43 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:43
ABONE OL

Başbakanlık sarayı Chigi yakınlarındaki San Silvestro meydanında yoğun yağışa rağmen toplanan yaklaşık 1000 kişi, "Ben (dükkanımı) açıyorum" sloganıyla son bir haftada başkentte ikinci protesto mitingini gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan protesto için başbakanlığa çıkan tüm yollar, güvenlik güçlerince kapatıldı.

Protesto sırasında, Başbakan Draghi ve hükümeti aleyhinde sloganlar atılırken, göstericiler sık sık "Özgürlük özgürlük" diye bağırdı.

Protestocular yeterli mali destek alamamaktan ve uzun süredir işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulmuş olmasından şikayet etti.

Bazı göstericilerin, polise, meşale, şişe, taş ve ses bombaları attığı gözlendi.

Protesto sırasında güvenlik güçleriyle, göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bazı noktalarda küçük çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü.

Olaylar daha fazla büyümeden protestocu grup dağıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de bu protestoya katılmak üzere farklı kentlerden Roma'ya doğru yola çıkan pek çok otobüsün de başkentin girişinde durduruldukları belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.