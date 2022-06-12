İtalya'da halk sandık başında

Halk oylamasının 51,5 milyon seçmeni, kısmi yerel seçimlerin ise 8,8 milyon seçmeni ilgilendirdiği ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Seçmenler, gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanabilecek.

Referandumda adalet alanında 5 kanuni düzenlemenin yürürlükte kalıp kalmaması oylanacak.

Lig Partisi ile Radikal Partinin topladığı imzalar ve Anayasa Mahkemesinin kararıyla yapılan referandumda halka; kasten işlenmemiş suçlardan alınan mahkumiyet nedeniyle seçimlerde aday olmayı engelleyen yasanın kaldırılması, tedbiren tutuklamanın sadece ağır suçların tekrarlanması ihtimaliyle sınırlandırılması, yargı mensuplarının kariyerlerinde geçiş yapmasının (savcılıktan yargıçlığa ya da tam tersi) önüne geçilmesi talebi, yüksek yargı kurullarının değerlendirmelerinde avukat ve profesörlerin de yer alması talebi ile yüksek yargı kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen yargıcın en az 25 imza bulma şartının kaldırılması soruluyor.

Halk oylamasında sağ partiler, ağırlıklı olarak "Evet" kampanyası yürütürken, sol partiler karşı cephede yer alıyor.

Referandumun geçerli olabilmesi için her bir sorunun oy oranının yüzde 50 artı 1 olması gerekiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, saat 12.00 itibarıyla referanduma katılım oranı her 5 soru için de yüzde 6'nın altında gerçekleşti.

- YAKLAŞIK 1000 BELEDİYEDE KISMİ YEREL SEÇİMLER YAPILIYOR

İtalya'da ayrıca bazı yerleşim bölgelerinde de kısmi yerel seçimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 8,8 milyon seçmen 971 belediyede yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Kısmi yerel seçimlerin yapıldığı yerler arasında Cenova, Palermo, Messina, Parma, Taranto, Verona ve La Spezia gibi bazı büyük şehirler de yer alıyor.

Olağan genel seçimlerin gelecek yıl yapılacağı İtalya'da, partilerin kısmi yerel seçimlerde göstereceği performans, genel seçimler öncesinde mini bir test olma özelliği taşıyor.

İtalyan basınına göre, saat 12.00 itibarıyla kısmi yerel seçimlere katılım oranı ise yüzde 17,43 olarak gerçekleşti.