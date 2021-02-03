İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi'den ilk açıklama

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:08

Draghi, Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de Cumhurbaşkanı Mattarella'dan hükümeti kurma görevini resmen almasının ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mattarella'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Draghi, zor bir dönemden geçtiklerine ancak acil durumlar için uygun yanıtların verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu umutla ve bu kararlılıkla, Cumhurbaşkanı'nın çağrısına olumlu yanıt veriyorum. (Kovid-19) Salgın karşısında kazanmak, aşılama kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözümler üretmek ve ülkeyi yeniden başlatmak, yüzleşeceğimiz mücadelelerdir." diye konuştu.

73 yaşındaki Draghi, siyasi partilerle, parlamenterlerle, sosyal güçlerle yapacağı görüşmelerden, birlik ve sorumluluk içeren bir yanıt çıkacağına emin olduğunu da söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek kurtarma fonu ve diğer kaynaklara işaret eden Draghi, "Genç kuşakların geleceğine ve sosyal bütünlüğün güçlendirilmesine ayrı önem vererek, ülkemiz için çok şey yapma fırsatına sahibiz." ifadesini kullandı.

Draghi, hükümet kurma görevini resmen aldıktan sonra ilk olarak parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ve Senato Başkanı Elisabetta Casellati ile bir araya geldi.

Draghi'nin, en kısa zamanda parlamentoda temsil edilen siyasi parti temsilcileri ve bağımsız parlamenterlerle bir araya gelmesi ve kuracağı hükümet için destek istemesi bekleniyor.

Mario Draghi'nin parlamentonun her iki kanadında da salt çoğunluğu alacak bir hükümet için siyasi partilerden destek alması durumunda kabinesini resmen açıklayıp, göreve başlayacağı belirtiliyor.

- Siyasi partilerin Draghi'ye yaklaşımı

Parlamentoda en çok sandalyesi bulunan sistem karşıtı tezleriyle bilinen 5 Yıldız Hareketi (M5S) temsilcisi Vito Crimi, dün, Draghi’nin kuracağı teknokrat kabineye destek vermeyeceklerini açıklarken, partinin kendi içinde bu durumu bugün bir kez daha değerlendireceği basına yansıdı. M5S'nin Draghi'ye destek konusunda bölünmeye kadar gidebilecek ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı kaydedildi.

M5S ile 2. Conte Hükümeti’nde koalisyon ortağı olan Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti ise Draghi ile yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, eski koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini bildirdi.

Koalisyonu bozarak kriz çıkartan Italia Viva'nın lideri Matteo Renzi, Draghi'yi destekleyeceklerini açıklarken, muhalefetteki sağ ittifakın parçası Forza Italia'dan da Draghi için olumlu sinyaller geliyor.

Hükümet krizinden çıkış için erken seçime gidilmesini isteyen muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise Draghi'nin nasıl bir programla karşılarına geleceğine göre tutum alacakları sinyalini verdi.

- Kurulursa son 10 yılda 2. teknokrat hükümet olacak

Draghi, parlamentoda destek alabilecek bir hükümet kurabilirse bu, İtalya’nın cumhuriyete geçtiği 1946'dan bu yana 18 yasama döneminde kurulan 67. hükümet olacak.

İtalya’nın G20 Dönem Başkanı olduğu 2021'de hükümetin başına geçecek olan Mario Draghi, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkede salgınla mücadeleden, Avrupa Birliği’nden gelecek 209 milyar avroluk kurtarma fonunun kullanımına kadar önemli konuları yönetmek durumunda kalacak.

Draghi hükümeti aynı zamanda, İtalya’da son 10 yılda kurulmuş ikinci teknokrat hükümet olacak. Ülkede 2011'de Avrupa'yı sarsan mali borç krizinin de etkisiyle Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyonu parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiş, yerine Eski Avrupa Komisyonu İç Pazar, Gümrük ve Rekabet Komiseri Mario Monti tarafından teknokrat hükümet kurulmuştu.

- İtalya'da hükümet krizi

5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak 5 Eylül 2019’da başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", 13 Ocak'ta Iv'nin hükümetten ayrılmasıyla krize girmişti.

Başbakan Giuseppe Conte, 26 Ocak'ta istifa ederken, o tarihten bu yana mevcut koalisyon ortakları yeni bir hükümet kurulması için girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın döneminde erken seçime gitmenin ve sonrasındaki hükümet kurma çalışmalarının ülkeye olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, yüksek profilli bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etmişti.