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Dünya

İtalya'da huzurevinde facia: Çok sayıda ölü var

İtalya'nın Milano kentindeki huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 10:17 - Güncelleme:
İtalya'da huzurevinde facia: Çok sayıda ölü var
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İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milano'daki Cinquecento Caddesi'ndeki huzurevinde gece 01.20'de çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, zehirlenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin onlarca kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

- HASTANELERE KALDIRILAN 16 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

İtalyan basınındaki haberlerde Milano'nun güneyindeki huzurevinde çıkan yangında zehirlenme sebebiyle 81 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bu kişilerden 16'sının durumunun ciddi, 65'inin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin 5'inin kadın, birinin erkek huzurevi sakini olduğu, 6 kişiden 2'sinin yanarak, 4'ünün de dumandan zehirlenerek can verdiği belirtildi.

Milano Belediyesinin sahibi olduğu ve bir kooperatif tarafından idare edilen 210 yatak kapasiteli huzurevinde hastane hizmetlerine ihtiyaç duymayan ancak kendi kendine yeterli olamayan yaşlıların kaldığı ve olay sırasında 167 kişinin huzurevinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıktığı huzurevinde sabah erken saatlerde incelemelerde bulunan Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Bu tür hadiselerde durum çok daha kötü olabilirdi ancak 6 ölüm olması da ağır bir bilanço. Umarım hastanede durumu kritik olanlardan bu sayıya eklenen başkaları olmaz." diye konuştu.

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