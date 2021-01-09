İtalya'da kitlesel aşılama sürüyor

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 15:02

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliğinden paylaşılan güncel bilgilere göre, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bu sabah itibarıyla aşılanan kişi sayısı 504 bin 587'ye ulaştı.

İtalya'ya 27 Aralık 2020'den bu yana 918 bin 450 aşı teslim edilirken, şu ana kadar bunların yüzde 54,9'u kullanıldı.

Belirlenen program çerçevesinde, aşılamada sağlık çalışanlarına öncelik verildi ve şu ana kadar 416 bin 292 sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Bugüne kadar aşılananların 312 bin 172'si kadın, 192 bin 415'i de erkek oldu.

- "Yeniden hareketlenme var, muhtemelen 3. zirve noktası gelecek"

İlk günlerde aşılamanın yavaş ilerlediği ve bölgelere dağıtımların iyi yapılmadığı eleştirileri yöneltilen Sağlık Bakanlığı da İtalya’nın bu sayıyla Avrupa’da Almanya’nın da önüne geçerek "en çok aşı yapan konuma" yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılar, başka bir aşamayı açan dönüm noktasıdır ancak gerçek basit; aşının bir etkisinin olması için aylara ihtiyaç var ve mücadele halen zorlu. 6 hafta aradan sonra Rt endeksi (virüs yayılma katsayısı) yeniden 1'in üstüne çıktı. İkinci dalga asla tam olarak bitmez. Şimdi yeniden bir hareketlenme var, muhtemelen üçüncü zirve noktası da gelecek."

- Yakınlarını aşılayan sağlık çalışanları görevden alındı

Ülkenin kuzeyindeki Modena kentinde, "gün sonunda arta kalan 11 doz aşıyı yakınlarına yaptıkları" gerekçesiyle dün haklarında inceleme başlatılan 2 doktor ve 1 gönüllü, görevden uzaklaştırıldı.

Baggiovara Hastanesindeki aşı merkezinde 5 Ocak Salı günü yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan hadise, ülkede tartışma konusu olmuştu.