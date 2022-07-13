İtalya'da koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya

İtalya'da aşırı sağ Kuzey Ligi partisinin başkanı Matteo Salvini Roma'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Yıldız hareketinin koalisyondan çekilmesi durumunda partisinin Draghi'yi desteklemeye devam etmeyeceğini belirterek, erken seçimlerin en iyi çözüm olduğunu söyledi.

Salvini, "Bir koalisyon partisi hükümet kararına destek vermezse bu kadarı da fazla, seçimlere gitmemiz gerektiği açık" dedi.

İtalya'da 2023'ün ilk yarısında seçim yapılması planlanıyor.

Koalisyonda kalıp kalmayacağına karar vermek için bugün biraraya gelen 5 Yıldız hareketi yönetimi, yarın yapılacak güven oylaması öncesinde taleplerini açıklamıştı.