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Dünya

İtalya'da koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi çekilirse, koalisyon hükümeti çökme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Reuters13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
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İtalya'da aşırı sağ Kuzey Ligi partisinin başkanı Matteo Salvini Roma'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Yıldız hareketinin koalisyondan çekilmesi durumunda partisinin Draghi'yi desteklemeye devam etmeyeceğini belirterek, erken seçimlerin en iyi çözüm olduğunu söyledi.

Salvini, "Bir koalisyon partisi hükümet kararına destek vermezse bu kadarı da fazla, seçimlere gitmemiz gerektiği açık" dedi.

İtalya'da 2023'ün ilk yarısında seçim yapılması planlanıyor.

Koalisyonda kalıp kalmayacağına karar vermek için bugün biraraya gelen 5 Yıldız hareketi yönetimi, yarın yapılacak güven oylaması öncesinde taleplerini açıklamıştı.

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